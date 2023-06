L’Inet (institut national des études territoriales) a défini un nouveau projet de formation adopté le mercredi 7 juin 2023 en conseil national d’orientation du CNFPT. Il devra ensuite être soumis à l’approbation du conseil d’administration du CNFPT le 28 juin. Ses nouvelles orientations visent à mieux former les cadres dirigeants aux transitions écologique, économique et sociale et à la collaboration avec les élus. Moderniser la formation et la rendre plus accessible à une diversité de profils fait aussi partie des objectifs détaillés dans le projet.