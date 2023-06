À la demande de plusieurs associations locales, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) annule, par une décision du 14 avril 2023 rendue publique le 8 juin, la modification du PLU de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), qui autorisait la transformation massive de la cité-jardin de la Butte-Rouge. Pour les juges, qui soulignent une incohérence entre le nouveau règlement applicable et le PADD existant, une telle modification des orientations de ces documents et de l’urbanisme de la cité ne peut passer que par une révision du PLU et non une simple modification.