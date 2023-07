"Pour nous, accueillir des milliers de personnes par jour n’a rien d’exceptionnel", déclare Sébastien Duquenne, directeur de la prévention des risques, de la sûreté et de la sécurité de la société d’exploitation de la Tour Eiffel. Dans une interview à AEF info, il détaille les contraintes de sécurisation "24 heures/24" d’un symbole de Paris, qui devrait accueillir entre 6,2 et 6,5 millions de visiteurs en 2023. "Il faut avoir une excellente connaissance du monument pour bien y travailler", souligne Sébastien Duquenne, qui s’emploie à fidéliser un réservoir de 250 agents de la société de sécurité Byblos. À près d'un an des JOP, il réfute toute "inquiétude", mettant en avant la capacité d’adaptation des services. D’ici là, la société d'exploitation de la Tour Eiffel va raccorder son système de vidéosurveillance à la Préfecture de police et "industrialiser" ses capacités d’accueil des VIP.