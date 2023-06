Un "véritable plan Marshall des compétences". C’est en ces termes que la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a accueilli le "plan d’actions" remis le 9 juin 2023 par l’Université des métiers du nucléaire (UMN). La ministre plaide pour "mieux orienter dès le collège" et incite à visiter les "cathédrales industrielles" dès le CM1. La filière du nucléaire représente un besoin de 100 000 emplois sur 10 ans, alors que 50 000 sont d’ores et déjà disponibles et non pourvus, signale Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels.