Le calendrier de l’examen par le Sénat du projet de loi "Plein emploi" dont la rapporteure est Pascale Gruny

Examiné en procédure accélérée, le projet de loi "Pour le plein-emploi" sera discuté en séance publique les 10, 11, 12 et 13 juillet 2023 au Sénat, selon le programme établi par la Conférence des présidents de la chambre haute, réunie mercredi 14 juin 2023. Olivier Dussopt, ministre du Travail, sera auditionné par les sénateurs de la commission des Affaires sociales mercredi 21 juin 2023. L’examen en commission est prévu la semaine suivante, le mercredi 28 juin 2023. La sénatrice Pascale Gruny (Les Républicains, Aisne) est la rapporteure du texte. Également membre de la commission des Affaires européennes et de la Délégation aux entreprises, cette DAF de profession a été l’auteure du rapport d’information sur le cadre européen des travailleurs de plateformes, et rapporteure du PLFSS pour 2023 ou du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.