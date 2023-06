Concernant l’accès des femmes aux postes à responsabilité dans la fonction publique, "des progrès ont été faits depuis la loi Sauvadet, mais il faut aller encore plus loin et changer de braquet", déclare à AEF info Guillaume Gouffier Valente, député Renaissance du Val-de-Marne et rapporteur de la proposition de loi sénatoriale sur le sujet qui sera examiné à l’Assemblée à partir du 14 juin 2023. Les députés sont revenus en commission sur certaines dispositions initiales de la PPL transpartisane. L’examen du texte en séance publique permettra de "poursuivre l’élargissement du périmètre des postes concernés et l’accélération de la mise en œuvre des dispositifs, en accord avec les groupes et le gouvernement", explique le rapporteur. Selon lui, ces outils, tout comme l’index, également créé par le texte, permettront de "pousser les employeurs à des changements culturels et de méthode".