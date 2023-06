Régions de France renouvelle son opposition au projet de loi sur le plein-emploi adopté le 7 juin 2023 en Conseil des ministres, qui contient notamment la création de France Travail. L’association de collectivités "s’emploiera à convaincre les parlementaires de réécrire un texte flou et centralisateur". Au-delà des craintes déjà exprimées (lire sur AEF info) quant à une standardisation de la gouvernance et des outils, Régions de France formule des propositions sur le volet formation et la nouvelle POE simplifiée. Elle précise également les mesures qu’elle portera sur de la gouvernance.