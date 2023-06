Marie-Hélène Braun rejoint le cabinet de la ministre déléguée à l’Enseignement et à la Formation professionnels : elle y est nommée conseillère pilotage de la pédagogie et prévention du décrochage, à compter du 5 juin 2023. Précédemment cheffe de la mission du pilotage des examens à la Dgesco, elle travaillera notamment sur la pédagogie et les savoirs fondamentaux.