On les appelle les personnels non-enseignants, une dénomination jugée "maladroite", selon Dominique Beck, ancien Dasen. Dans une tribune pour AEF info, il se penche sur le sort fait dans l’institution scolaire aux personnels administratifs, souvent "peu connus ou reconnus", "coupables faciles de dysfonctionnements aux yeux des enseignants". Au sein de l’établissement scolaire, "ces agents ont souvent le sentiment d’exister à côté, en mode mineur, quand ils ne se sentent pas ignorés", constate Dominique Beck, qui défend l’idée d’une plus grande "intégration" de ces personnels dans les équipes. Tandis que les agents administratifs, via leurs syndicats, réclament régulièrement une plus grande considération (lire sur AEF info), Dominique Beck invite l’Éducation nationale à mieux les reconnaître et les valoriser.