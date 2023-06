"Le personnel hospitalier déclare plus souvent des symptômes de dépression et d’anxiété que l’ensemble des personnes en emploi : à l’hôpital, 41 % des personnes ont des symptômes de dépression légère à sévère, contre 33 % dans l’ensemble des personnes en emploi", selon une étude sur la santé mentale des personnels hospitaliers à l’été 2021 menée par la Drees. D’après l’étude publiée le 8 juin 2023, en bouleversant les conditions de vie et de travail des personnes en emploi, la crise sanitaire a eu de forts impacts sur la santé mentale de la population et, de surcroît, des agents hospitaliers.