Le projet de loi "plein-emploi" a été présenté en Conseil des ministres, mercredi 7 juin 2023. La majorité du texte est consacrée à la mise en place de France Travail mais il porte aussi les mesures législatives qui permettent de décliner les annonces de la CNH (Conférence nationale du handicap) du 26 avril 2023. Sont ainsi prévus la pérennisation des expérimentations lancées en entreprise adaptée (CDD tremplin et EATT), et l'élargissement du rôle du SPE dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Enfin, le projet de loi donne plus de droits sociaux aux travailleurs en Esat.