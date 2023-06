"L’infiltration chinoise dans le monde universitaire et dans les laboratoires de recherche est devenue un point d’attention absolument majeur pour les autorités françaises", déclare la députée Renaissance Constance Le Grip, rapporteure de la commission d’enquête sur les ingérences étrangères de l’Assemblée nationale. Dans un rapport publié le 8 juin 2023, la commission pointe également des ingérences de la Chine "destinées à contrôler son image et ses ressortissants" et demande un "cadre juridique" pour protéger les chercheurs contre les "procédures bâillons" de la part d’entités liées à des États étrangers.