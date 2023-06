FRANCE 2030. Le cahier des charges de l’appel à projets "Maturation technologique et démonstration de solutions d’intelligence artificielle embarquée" du plan France 2030, relatif aux actions "Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales" et "Maturation de technologies, R&D partenariale, valorisation de la recherche et transfert de technologies" est approuvé. Par ailleurs, le cahier des charges du programme "IA Booster France 2030" du plan France 2030, relatif...