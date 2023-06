Police technique et scientifique. Un arrêté du 5 juin 2023, modifiant l’arrêté du 10 mars 2022, fixe les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du second concours interne d’ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale, au titre des années 2022 à 2024. Réseau radio du futur. Un avis de l’Arcep du 2 mars 2023 relatif au projet de décret du gouvernement, portant création de l’agence des communications...