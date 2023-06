Pour allier bien-être, performance et travail, le groupe Xefi, spécialisé dans l’informatique et installé près de Lyon, a déployé un programme baptisé Santé Sport. Plus de 60 % des collaborateurs sont aujourd’hui adhérents du programme et participent à au moins une séance par mois. Cinq coachs sportifs sont embauchés à temps plein en CDI. Des kinés et ostéopathes interviennent en prestation. "Ce programme est à la fois un outil managérial et de performance dans l’entreprise", explique Sami Driss, directeur d’exploitation de Yotta Sport, filiale du groupe Xefi.