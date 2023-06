Les trois agents du service du recensement toujours en grève depuis le 24 avril, avec le soutien du comité de mobilisation de l’Insee contre la réforme des retraites et les syndicats CGT, SUD et FO, ont repris le travail mercredi 7 juin 2023. La grève d’un mois et demi a retardé d’autant la mise en place de la plateforme de recensement Omer. Après avoir refusé de signer un protocole d’accord, la direction a finalement accédé à la demande des grévistes en informant des retards dus à la grève sur la plateforme. Les agents du comité sont satisfaits mais se questionnent sur la suite du mouvement.