10 M€ : un investissement "sans précédent" pour doter Lyon-III d’un numérique "adapté aux usages et aux besoins, fiable, intelligible et maniable, et enfin, responsable". C’est ce qu’annoncent le président Éric Carpano et son VP en charge de la stratégie numérique, Gilles Bonnet, le 8 juin 2023. Après le plan recherche de 2,5 M€ présenté le mois dernier (lire ici) et le plan RH de 3,4 M€ annoncé l’an passé (lire ici), Lyon-III profite de sa bonne santé financière pour dégager 10 M€ de son fonds de roulement pour un "plan numérique" qui allie "sécurité, simplicité, accessibilité et durabilité".