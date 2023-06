Directeur de l’IAE Aix-Marseille depuis deux ans, Antonin Ricard se dit "bouleversé" par son expérience au sein de la "Convention des entreprises pour le climat", une initiative indépendante visant à "mettre en mouvement les décideurs économiques" sur le réchauffement climatique. "C’est un tournant pour nous. Il faut expliquer à nos étudiants que le vivant doit être intégré à nos décisions", dit le jeune directeur, qui veut désormais développer une "caring school" à l’IAE, "pour les étudiants, les personnels et la nature". "Nous avons une carte à jouer face aux écoles privées, qui sont engagées dans un système ultra-capitalistique qui pousse à dépenser toujours plus. Ce modèle n’est plus tenable. Nous, nous sommes agiles, petits et légers", dit-il. Antonin Ricard entend aussi lancer une "semaine de la désintégration", pour apprendre à "détourner les modèles" et être "éco-compatible".