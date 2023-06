"La sécurité de l’ensemble des élèves scolarisés ce jour dans les écoles annéciennes a été garantie et permise par la réactivité et le professionnalisme des équipes éducatives", déclare par communiqué de presse la rectrice de Grenoble, Hélène Insel, jeudi 8 juin 2023, après l’attaque de ce matin au parc du Pâquier à Annecy, qui a fait six blessés graves, quatre enfants en bas âge et deux adultes. La rectrice s’est immédiatement rendue sur place, à la demande de Pap Ndiaye, pour apporter son soutien à l’ensemble de la communauté scolaire. Plusieurs sorties scolaires avaient en effet lieu dans le parc au moment de l’attaque. La rectrice annonce que "les sorties scolaires ont été annulées jeudi et vendredi" et que "des cellules d’écoute ont été activées au bénéfice des élèves, des personnels et des familles". Le rectorat a également mis en place un numéro unique de point d’information pour les familles.