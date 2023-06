La Commission européenne propose d’affecter en 2024 un total de 13,6 Md€ en faveur de la recherche et de l’innovation, dont 12,8 Md€ pour Horizon Europe, soit 400 M€ de plus qu’en 2023, selon les documents qu’elle publie le 8 juin 2023, dans le cadre de la discussion budgétaire annuelle. Le projet de budget prévoit également le financement du règlement européen sur les semi-conducteurs dans le cadre d’Horizon Europe et par voie de redéploiement à partir d’autres programmes. Au total, la Commission propose un budget de 189,3 Md€ annuel, plus 113 Md€ dans le cadre du plan de relance NextGenerationEU. Le projet de budget pour 2024 que présente la Commission européenne le 8 juin 2023 s’inscrit dans le cadre du budget à long terme de l’Union adopté à la fin de 2020. Le budget maintient son objectif de consacrer à la lutte contre le changement climatique 30 % des dépenses.