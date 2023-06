En juin 2023, la DGAFP (direction générale de l’administration et de la fonction publique) a lancé le premier volet d’une formation destinée aux milliers de gestionnaires RH de la fonction publique de l’État. Alors que leur métier s’est progressivement complexifié, l’objectif est de leur permettre de réactualiser leurs connaissances et de monter en compétences. Découpée en trois volets accessibles en ligne et complétée par des sessions en présentiel, cette formation était attendue par les agents RH. À l’avenir, elle pourra être proposée aux agents de la FPT et de la FPH.