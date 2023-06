"Nous ne sommes pas dans une bulle. Il y a des adaptations à faire et nous avons des idées", a déclaré Alain Joyeux, président de l’APHEC, dans le cadre du 51e congrès de l’association, qui s’est tenu les 9 et 10 juin 2023 à Montpellier Business school. Après la baisse drastique des effectifs de la filière ECG à la rentrée 2021, puis la possibilité d’une réforme - très contestée - pour relancer son attractivité, les professeurs des classes préparatoires se sont montrés plus confiants durant ce congrès. Ils se disent prêts à des évolutions, en lien avec les grandes écoles et les entreprises.