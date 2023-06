La section CFDT d’Auchan publie jeudi 8 juin 2023 son premier baromètre social. "Nous avons interrogé plus de 2 800 salariés sur leurs conditions de travail, leur santé et leur argent", explique René Carette, membre du CCSE, joint par AEF info. "Les salariés notent durement leurs conditions de travail. Mais ce qui nous a le plus choqués, c’est qu’ils sont 28 % à prendre des cachets ou des excitants pour travailler", pointe-t-il. La direction se dit "surprise" et souligne le "taux d’engagement" élevé (69 %) relevé lors de sa propre enquête interne auprès de 35 000 collaborateurs en 2022.