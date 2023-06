La Satt Sayens signe une convention de partenariat avec la CCI Bourgogne-Franche-Comté

Valorisation : la Satt Grand Est et Welience changent de nom et deviennent Sayens

La Satt Grand Est et Welience (1) changent d’identité et deviennent Sayens, le 29 juin 2018, à l’issue du conseil d’administration de la Satt et au terme d’une campagne de consultation et de mobilisation de ses salariés et partenaires. Créée fin 2013, la Satt Sayens "entend 'dérisquer' l’accès aux technologies des entreprises grâce à ses capacités d’investissement dans la PI et la maturation issues des laboratoires de recherche". Elle gère aussi les "contrats de partenariat entre les industriels et les laboratoires de recherche de l’université de Bourgogne, via son ancienne marque Welience".