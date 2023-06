"Débats superficiels", "méconnaissance du terrain", "volonté systématique de contraindre", et "dévalorisation de l’engagement des médecins libéraux… Trois syndicats d’étudiants en médecine (Anemf), d’internes (Isnar-IMG) et de jeunes médecins (Reagjir) accusent jeudi la PPL de Frédéric Valletoux (Horizons) de menacer l’accès aux soins. Amendé et voté en commission des Affaires sociales (lire sur AEF info), ce texte n’est qu’une "chimère qui pénaliserait la population en interdisant des installations potentielles" de médecins en secteur libéral.