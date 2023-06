Ce sont 45 300 supports de mission "pacte" qui ont été attribués par l’État à l’académie de Lyon et délégués par le rectorat dans les établissements. Charge aux chefs d’établissement ou aux IEN de les répartir entre les enseignants volontaires et d’établir les services pour la rentrée prochaine. Lors d’un point presse organisé le 8 juin 2023, le recteur Olivier Dugrip et le SG Olivier Curnelle reviennent sur les critères de répartition et les premières remontées des équipes. Ils n’ont pas de crainte particulière sur le nombre de volontaires en raison de l’attractivité financière du dispositif.