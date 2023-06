Le Sénat a adopté, en première lecture, les deux textes – l’un ordinaire, l’autre organique – défendus par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, mardi 13 juin 2023. Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 porte à près de 11 milliards d’euros le budget de la place Vendôme d’ici quatre ans et prévoit la création de 1 500 postes de magistrats. La réforme de la procédure pénale, la durée de l’enquête préliminaire, l’activation à distance des téléphones et appareils connectés et les perquisitions de nuit figurent parmi les dispositions amendées.