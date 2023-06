Université Côte d'Azur annonce le lancement de son réseau d’alumni. L’établissement, qui a diplômé 350 000 étudiants depuis sa création en 1965, cherche à fédérer sa communauté d’anciens pour accompagner ses anciens étudiants et ses futurs diplômés tout au long de leur parcours, leur "donner accès à des opportunités professionnelles" et "créer du lien". Ce réseau, qui sera présenté au cours d’une "Fête des alumni" dans le parc Valrose à Nice, ce vendredi 9 juin 2023, proposera à ses membres une offre de services variés telle qu’une plateforme digitale dédiée, des masterclass, des workshop, des afterwork, des conférences ou encore des outils de mentorat et des partenariats avec des experts de l’accompagnement.