Les grands ensembles, des réservoirs de biodiversité méconnus et mal-protégés

Comment les grands ensembles contribuent-ils aux trames écologiques des villes et à leur renforcement ? C’est à cette question qu’a tenté de répondre un groupe d’étudiants de l’École urbaine de Sciences po Paris, qui a présenté, jeudi 8 juin 2023, ses travaux dans les locaux du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Témoignant du rôle de ces quartiers dans le développement de la biodiversité en ville, ils suggèrent également de mieux intégrer cet enjeu dans les documents de planification et dans les projets de rénovation urbaine.