Le directeur général d’Amli, Olivier Rigault, a été élu président de l’Unafo à l’occasion de l’assemblée générale de cette dernièren mardi 13 juin 2023. Dans la continuité de son prédécesseur, Bertrand Declemy, qui occupait ce poste depuis un an, il défendra la place des résidences sociales dans le plan Logement d’abord, et la nécessité de mieux "planifier" l’aménagement du territoire, pour les zones tendues comme détendues. Dans une interview à AEF info, les présidents sortant et arrivant dressent les principaux enjeux du secteur.