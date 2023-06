Clément Poullet a été réélu secrétaire général de la Fnec-FP-FO lors du congrès de l’organisation, le 8 juin 2023. À cette fonction depuis trois ans, il estime que, depuis, "l’école et ses personnels ont subi des attaques qu’en 50 ans aucun gouvernement n’avait osé ou pu mettre en œuvre". Clément Poullet veut défendre en priorité "la question salariale", combattre "l’acte 2 de l’école inclusive" et la "réforme de la voie professionnelle". Dès lors, FO "prépare la riposte : nous allons aider les personnels en allant, dans les écoles et les établissements, rassembler et préparer la grève".