En 2021-2022, 77 435 élèves allophones nouvellement arrivés (ayant des besoins éducatifs particuliers en français langue seconde) étaient scolarisés en France, selon une note de la Depp de juin 2023 : 35 374 en élémentaire, 31 826 en collège et 10 235 en lycée. C’est 12 871 élèves de plus qu’en 2020-2021, soit une hausse de 20 %, surtout en élémentaire et collège. Ces élèves intègrent majoritairement une UPE2A ou une UPE2A-NSA. En revanche, "12 % des collégiens et 16 % des lycéens allophones ont dû attendre plus de trois mois avant d’intégrer le système scolaire après leur test de positionnement". Les jeunes allophones accueillis en MLDS ont les délais de prise en charge les plus longs. Aussi, 11 % des élèves allophones sont scolarisés en milieu ordinaire sans soutien linguistique (en cause : manque de places, absence de dispositif dans la zone géographique ou attente d’une affectation).