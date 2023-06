Le programme en ligne d’orientation et d’accompagnement vers les métiers du digital de Déclics numériques, Diversidays, a atteint le seuil symbolique de 10 000 bénéficiaires depuis son lancement à l’été 2020. Avec un taux de sortie positive de 58 % sous six mois, l’association partenaire de l’Agefiph, Pôle emploi, mais aussi maintenant de l’Apec, compte accompagner 10 000 demandeurs de plus d’ici à 2025. Elle va multiplier les rencontres dans les régions ces prochaines semaines, ainsi que les partenariats avec des entreprises pour financer ses actions et offrir des débouchés à ses publics.