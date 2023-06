Le projet de loi "pour le plein-emploi" a été présenté en Conseil des ministres, mercredi 7 juin 2023. La partie la plus conséquente du texte est consacrée à la mise en œuvre de France Travail. Le gouvernement souhaite revoir l’organisation des acteurs "au service du plein-emploi" et parvenir à davantage de coopération au sein du réseau France Travail constitué de l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence dans le domaine de l'insertion professionnelle, de l’opérateur France Travail, des missions locales, des Cap emploi.