Lancé par l’IGN jeudi 8 juin 2023, le réseau Datalliance rassemble des acteurs publics et privés qui mettent les données au service des politiques publiques de transition écologique. Dix start-up l’ont d’ores et déjà rejoint, dont 1Spatial au service des villes intelligentes, Kermap pour les données au service de l’urbanisme, ou encore NamR pour la rénovation énergétique des bâtiments et la production d’énergies renouvelables. "L’objectif est d’établir un cadre de confiance pour favoriser le recours à ces solutions par les commanditaires publics", explique Claude Pénicand, de l’IGN.