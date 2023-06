Pour lutter contre les discriminations sociales et territoriales, cinq premiers CLA (contrats locaux d’accompagnement) ont été sélectionnés dans l’académie de Strasbourg, annonce le recteur Olivier Faron le 7 juin 2023, en cette deuxième année de mise en œuvre du dispositif. Une aide sur-mesure sera apportée aux collèges pilotes et à une trentaine d’écoles, sur la base de projets pédagogiques et stratégiques. Pour identifier ces territoires prioritaires (hors REP), le rectorat s’est fondé sur un nouvel outil de cartographie croisant les indicateurs (socio-économiques, résultats, etc.).