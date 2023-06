Le MESR et le SGPI annoncent "lever la suspension des projets PIA" obtenus par la Comue UBFC, dont ne dépendent pas "la construction des graduate schools", dans un courrier adressé le 31 mai 2023 à la présidence du regroupement et dont AEF info a eu copie. Ainsi, les projets Équipex, Équipex +, PPR, et NCU pourront se poursuivre. Par ailleurs, les enveloppes prévues dans le cadre des projets EUR, SFRI et Excellences, attachés aux graduate schools, ne sont pas à ce stade débloqués. Les membres de la Comue doivent apporter début octobre 2023 des précisions concernant le pilotage des graduate schools qui seront à l’avenir portées par la Comue. Pour rappel, l’État avait annoncé en octobre 2022 la suspension des crédits PIA et France 2030 obtenus par le site, à la suite du départ de l’université de Bourgogne.