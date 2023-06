"La Commission et le vice-président Frans Timmermans doivent retirer le texte, faire une étude d’impact et répondre à nos inquiétudes", a appelé ce mercredi Esther de Lange, eurodéputée PPE, à propos du texte sur la restauration de la nature. Lors d’une conférence de presse, l’élue néerlandaise a mis en cause Frans Timmermans qui aurait "franchi une ligne rouge" en menaçant certains de ses collègues. Elle propose que la Commission présente un nouveau paquet incluant des initiatives qui regardent "vers l’avenir" comme les nouvelles techniques génomiques.