Réseaux de chaleur. Un décret relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid a été publié au Journal officiel du 8 juin 2023. S'inscrivant dans le plan gouvernemental de sobriété énergétique (lire sur AEF info), il définit notamment les spécifications techniques relatives aux systèmes de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments tertiaires et résidentiels....