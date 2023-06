À Douai, Envision AESC prépare avec Pôle emploi les recrutements de sa future usine de batteries

Le groupe sino-japonais Envision AESC a lancé le 21 juillet 2022 les premiers recrutements pour sa future usine de production de batteries électriques. Implantée à Douai, cette "gigafactory" devrait employer entre 1 000 et 1 200 salariés lors de sa mise en service fin 2024. Elle fabriquera des batteries pour les nouvelles R5 et 4L électriques de Renault. Elle espère ensuite diversifier sa production en séduisant d’autres constructeurs (3 000 emplois attendus en 2029). Les premières embauches concernent une vingtaine de techniciens de maintenance, disposant d’un BTS et d’une expérience minimum de cinq ans. Ces salariés suivront une formation de quatre à six mois, qui inclura des missions dans les usines du groupe au Japon ou en Chine. Pôle emploi va accompagner les différentes vagues de recrutement prévues par l’entreprise, en utilisant notamment la MRS et en mettant en place des AFPR .