Alors qu’aucun nouvel EPE ne pourra être créé après le 1er janvier 2025, afin de respecter l’ordonnance de 2018, plusieurs projets sont en cours en Occitanie et en Bretagne, selon les informations d’AEF info. De son côté, la ministre de l’ESR a averti les présidents d’université fin mai que les EPE ne sont pas destinés à faire "l’animation locale" mais sont "un outil intégratif". Quant aux Comue, certaines réfléchissent à leur transformation, notamment en Île-de-France, alors que Sylvie Retailleau a partagé son scepticisme sur le modèle, dans la plupart des cas transitoire", et salué le succès des conventions de coordination territoriale. Dans ce contexte, la ministre a indiqué son souhait d’ouvrir une "seconde étape de réflexion autour des sites, des statuts d’établissements, des formats de gouvernance, du renforcement de l’autonomie des établissements et de leurs compétences".