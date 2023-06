Une nouvelle convention triennale, dotée d'un budget de 100 millions d’euros par an pour soutenir les acteurs de l’économie sociale et solidaire, vient d'être signée entre Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, et Olivier Sichel, directeur de la Banque des territoire, une des branches de la Caisse des dépôts et consignations. Elle met l'accent sur le développement de l’ESS dans les territoires et l'accompagnement des projets innovants dans leur changement d’échelle, notamment dans le champ de la formation et de l'insertion.