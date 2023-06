Dans les cantines des collèges de Gironde, 25 chefs sur 120 et 14 cuisiniers sur 82 doivent partir à la retraite d'ici 2027. Pour les remplacer et anticiper les besoins RH liés à l’ouverture de nouveaux EPLE, le département propose à certains de ses agents d’évoluer vers ces métiers de la restauration scolaire. Il a mis en place, avec le Greta, une session de formation de 18 semaines au sein de l’école de cuisine du collège de Bassens. Cette formation interne s’adresse aux agents en poste d’aide en restauration depuis au moins un an ; dix ont postulé pour cette première promotion. À l’issue, ils obtiendront un titre professionnel leur permettant d’occuper un poste de cuisinier. Ils sont également sensibilisés à l’utilisation de produits frais, confectionnés sur place. Tous métiers confondus, 58 postes seront à pourvoir dans les collèges girondins d’ici fin 2023, dont dix en restauration.