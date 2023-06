"On sent que l'enthousiasme revient dans les relations franco-brésiliennes, avec le changement de président là-bas et la fin de la crise Covid", témoigne Cécile Loubet, responsable des partenariats avec le Brésil à Centrale Méditerranée et pour le groupe des Écoles centrales, à l'occasion du 16e forum Brafitec, les 7 et 8 juin 2023 à Marseille. Et pour ce premier forum après trois ans de suspension, l'amphithéâtre de Centrale fait le plein : 200 participants, issus d'écoles d'ingénieurs et d'universités, dont la moitié de Brésiliens, ont fait le déplacement.