Le CHU de Caen annonce, mardi 6 juin 2023, la création dans ses murs d’un "institut territorial de biologie-santé", décrit comme un "pôle d’excellence dédié à l’innovation et à la recherche scientifique". La structure associe les hôpitaux publics de l’ex Basse-Normandie (soit les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne), dans une logique de coopération à des fins de recherche en réunissant les expertises sur des domaines variés touchant à au médical. Des coopérations sont prévues avec les unités de recherche, les départements de recherche clinique et des entreprises du territoire.