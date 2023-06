Les puissances étrangères "profitent d’une forme de naïveté et de déni qui a longtemps prévalu en Europe, jusque dans nos élites", affirmait le 15 février 2023 Bernard Émié, DGSE. C’est aussi le constat de la commission d’enquête relative aux ingérences étrangères, qui a publié, jeudi 8 juin 2023, les conclusions de ses travaux. L’autrice du rapport, la députée Constance Le Grip (Renaissance, Hauts-de-Seine), salue toutefois l’action des services de renseignement en matière de contre-ingérence et érige au rang des principales menaces la Chine et la Russie.