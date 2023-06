La concertation organisée sur l’adaptation et la transition du secteur agricole face au changement climatique a permis de mettre au point 90 propositions, selon la synthèse publiée le 8 juin 2023. Élaborées en prévision de la présentation à l’automne du pacte et de la loi d’orientation agricole, elles font l’état d’un "relatif consensus" en faveur d’un "changement de systèmes" mais soulignent aussi que "la fonction nourricière de l’agriculture doit rester la fonction prioritaire de l’agriculture". Et révèle des dissensus sur la réduction des cheptels d’élevage non durable.