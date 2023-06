IGESR. Chantal Manes-Bonnisseau, administratrice de l’État du grade transitoire, rattachée pour sa gestion au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, est réintégrée dans le corps des administrateurs de l’État à compter du 1er août 2023, et admise à faire valoir ses droits à la retraite, sur demande, à compter de la...