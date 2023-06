Dans un avis remis au gouvernement et diffusé le 7 juin, l’Autorité de la concurrence juge que la loi Hoguet de 1970, qui réglemente la profession d’agent immobilier, devrait être "assouplie et clarifiée". Elle propose des pistes de réforme, en privilégiant l’exclusion du champ d’application de la loi Hoguet de l’activité d’entremise immobilière en matière de vente de biens. La Fnaim, le SNPI et l’Unis s’insurgent ensemble contre ce "découpage" de la prestation d’agent immobilier, et demandent au ministre de l’Économie de les recevoir dans "les plus brefs délais".