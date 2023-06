La nouvelle direction du ministère de l’Intérieur "va être un interlocuteur beaucoup plus présent" pour tous les acteurs du "continuum de sécurité", déclare Olivier de Mazières, DPSIS, lors d’un évènement organisé par le Snarp, mardi 6 juin 2023. La future Depsa devra ainsi travailler à une "doctrine du continuum", "mettre en place un suivi qualitatif et quantitatif de l’activité concrète des acteurs du continuum" et œuvrer à "la montée en gamme de la sécurité privée". Le préfet répondait à l’amertume des détectives privés, estimant qu’ils n’ont "jamais été une priorité" pour le ministère.